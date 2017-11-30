基隆大雨下整天 今晚樹木滑落幸無人傷

2017-11-30 19:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕大雨滂沱又釀災！

基隆市今天一整天大雨下不停，晚間6點左右，中山區西榮里民活動中心後方樹木滑落，面積大約20平方公尺，中山區公所接獲通知後，下午6點05分聯絡國產署基隆辦事處承辦人，承辦人回答，人在外縣市，希望由區公所先行搶災，他們排定12月15日會勘時一併處理。

中山區公所區長鄭錦濃說，目前區公所派人在現場處理，無人員傷亡，將先進場移除樹木及土石，以維護用路人的安全。

基隆市政府也提醒大家，雨中行車視線不良，請注意安全，也請家住山坡的市民，留意大雨對住家環境的影響。