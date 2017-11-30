紙紮武忠號 伴侯武忠繼續開船行醫大愛

澎湖仁醫侯武忠日前不敵病魔辭世，12月3日舉行告別式。家屬特別製作一艘「武忠號」紙紮小船，期許他在另一個世界繼續實踐開船巡醫的大愛。（中央社）

2017-11-30 20:43

〔中央社〕澎湖仁醫侯武忠日前不敵病魔辭世，12月3日舉行告別式，家屬今天起辦理法事，還特別製作一艘「武忠號」紙紮小船，期許他在未來的另個世界繼續實踐開船行醫的大愛。

以不到40歲最年輕的年紀獲得醫界「醫療奉獻獎」最高榮譽的仁醫侯武忠，本月20日不敵病魔辭世，告別式在12月3日舉行，總統府將由秘書長吳釗燮代表總統蔡英文頒贈褒揚令，以表彰侯武忠生前對澎湖離島醫療的奉獻。

侯武忠擔任醫師工作26年，生前大部分時間都是服務於澎湖，其中以白沙衛生所主任待得近20年最久，由於所轄有大倉、員貝、鳥嶼、吉貝等離島，他還自行花費購造「榮泉號」與「昭滿號」兩艘船，每週自己開船定期赴離島巡迴醫療看診，獲得離島居民的稱讚。

澎湖白沙地區的鄉親這些天都到侯武忠的靈前致祭，更有不少來自台灣本島的民眾也專程前往表達哀悼追念。

侯武忠的家屬今天起辦理法事，還特別製作一艘「武忠號」紙紮小船，將在法事中焚燒羽化，讓侯武忠在另一個世界繼續實踐開船行醫的大愛。