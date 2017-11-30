「夾娃娃溫拿」戰利品太豐富 魯蛇羨慕全偷走

2017-11-30 19:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮徐姓男子堪稱「夾娃娃溫拿」，夾到8個Ｆ8藍芽喇叭還有多個絨毛娃娃，放在機車上後繼續到另家店「征戰」，章姓女子屢夾屢不中，羨慕之餘起了貪念，趁徐男不注意，偷走整袋夾娃娃戰利品，徐男不只報警，還在臉書社團喊話，警方以車牌和她的粉紅安全帽追人，今日找到章女，以竊盜罪嫌函送法辦。

南投縣草屯鎮徐姓男子是夾娃娃高手，昨日在夾娃娃機台店，夾到單價數百到上千元的F8藍芽喇叭共8個，還有多個絨毛娃娃，他把所有夾到的戰利品用一個大塑膠袋裝著，騎機車到草屯市區某家夾娃娃機台店，停車後把戰利品放在機車腳踏板上，隨即進店家夾娃娃。

章姓女子在該店花了不少錢卻都沒有收穫，出門發現徐男的機車踏板上有一袋夾娃娃的戰利品，一時起了貪念，將整袋東西拿走，放在自己的機車上，然後從容地騎走。

徐男準備離開該店時，才發現自己一袋價值逾萬元的戰利品不見了，除向草屯警方報案，也在夾娃高手交流臉書社團及地方臉書社團PO文，附上多張監視錄影截圖，要偷兒「把東西還來」。

草屯警方調店家和多個路口監視器，發現章女戴了有「Hello Kitty」圖案的粉紅安全帽，另也掌握車牌號碼，以車追人，一路追到南投市，找到章女住處，並在其家中發現這些徐男的夾娃娃戰利品，並也發現那頂有「Hello Kitty」圖案的粉紅安全帽。