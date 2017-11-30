涉奧斯特炒股案 林姓金主80萬元交保

2017-11-30 18:23

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦上櫃公司「台灣奧斯特」（8080）炒股案，繼日前約談蕭姓、劉姓、王姓作手，並依涉犯「證券交易法」諭令蕭等人各以40～55萬元交保後，今再指揮調查局北部地區機動工作站，約談股市知名林姓金主到案；據悉，林男應訊時否認犯行，檢方訊後諭令林80萬元交保候傳。

資本額近7億元的奧斯特公司，主要從事鋁質電解電容器、石英振盪器及主動元件的製造銷售，近年來也跨足綠能產業與生醫材料產業。

檢調接獲檢舉，指稱奧斯特105年的公司股價有人為炒作，發現105年初時，股價約在11.85元，105年5月底，股價上漲至25.4元，5個月期間，股價漲幅達到114.3%。

檢調懷疑，蕭男與林姓金主為了拉抬奧斯特股價，涉嫌夥同劉姓、王姓等3名作手，利用人頭帳戶買賣炒作股票，並以連續高價買入、相對成交等方式，拉高股價，製造市場交易熱絡假象，過程中或以反向低價釋出部份股票，以吸引投資人進場跟單。

本月24日，檢調兵分12路搜索蕭男等4名作手住處及公司，並以嫌疑人身分約談蕭等4人到案，另傳喚11人作證，檢方訊後依涉犯證交法等罪，諭令蕭等4人分依40～55萬元交保候傳；今再約談林姓金主到案，訊後諭令80萬元交保。