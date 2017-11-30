李婉鈺道歉了：打人就是不對 但絕對沒喝酒

李婉鈺今天在臉書上po文道歉，還張貼與寵物貓一起在床上的照片，露出腿上多處瘀傷。（取自李婉鈺臉書）

2017-11-30 18:04

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員李婉鈺29日深夜在台北市國宅與居民、警察發生衝突，被依妨礙公務移送法辦，李婉鈺中午交保後召開記者會，反控警察打人，今早又在LINE媒體群組怒罵政論節目主持人，風波似乎難以平歇；李婉鈺稍早在臉書貼文道歉，表示「為沉不住氣的個性、再次造成社會資源的浪費，以及那夜受到打擾的人，表達誠摯道歉。」

臉書全文如下：

經過一夜的沉澱省思，我為沉不住氣的個性、再次造成社會資源的浪費，以及那夜受到打擾的人，表達誠摯道歉。

無論如何打人就是不對，但絕對沒有喝酒！幸運的是當晚前一個行程我在臉書有打卡可證，九點都還在參加一場溫馨會談，怎可能十點就喝瞎呢？ 我向來說到做到，不再被酒精控制是我對大眾的承諾，也始終深知自己過直的性格難有說謊空間。

另，作為人民保姆的警方是非常辛苦而危險的工作，婉鈺有非常多的警察弟兄家人、好友，在議會一直以來每年積極爭取升級警用設備（破窗尾蓋警棍、辣椒噴霧、員警緊急求救系統、制服品質、警察不分年齡年度健檢丶增加能測出潛在猝死及心肌梗塞危險的運動心電圖…，）

就是要讓警察弟兄值勤時更安全，保障警察弟兄，我更不可能無故與警對立衝突， 同時經過此次經驗我也深切領悟到，在執法過程中難免會與民眾有所糾紛，也許這是能夠進一步去探討如何避免爭議，進而落實改善之處。

我一向有話直說、有問必答。這一次我依舊選擇面對不逃避，但絕大部分媒體偏頗及斷章取義的報導，我覺得真心換絕情，我實在很受傷，所以針對此次事件我不會再發表任何言論，因為說什麼都沒有用，不是嗎？ 今後也將不再回應相關事件及非公領域問題。

最後，感謝社會大眾對此次事件的回應與指教，婉鈺清楚明白汙點比白紙更引人注目的道理，我無法要求別人怎麼說，也無法不在意別人怎麼說，但身為市議員從此刻起會更加嚴謹自己所為，讓更多人看到我們團隊對市政建設與選民服務從不間斷的認真與努力，回報每一個愛我與關心我的朋友們，再次真心謝謝所有人的關心，謝謝眾多雪中送炭的朋友，讓大家擔心了，非常抱歉。

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李婉鈺在臉書貼文表達歉意。（擷取自李婉鈺臉書）

李婉鈺29日深夜到台北市國宅按門鈴與撕春聯。（鄰居提供）

李婉鈺29日深夜與沈姓鄰長爆發拉扯，被警方拉開。（鄰居提供）

李婉鈺昨天出示手部瘀傷，指控執勤警員傷害。（資料照，記者翁聿煌攝）