下班順便買回家用 約火車站交易毒品被逮

2017-11-30 17:40

〔記者吳昇儒／基隆報導〕李姓毒蟲平日在桃園的工廠上班，下班搭火車回家時，順便跟柯姓藥頭約在火車站交易毒品，帶回家施用。基隆警方日前接獲線報，前往現場埋伏，昨日下午在人來人往的南港火車站，逮捕柯、李兩人，並起出毒品海洛因3公克。警方另在柯男的住處起出安非他命48公克，海洛因10公克。警訊後，今日將兩人移送法辦。

基隆市警察局刑警大隊偵二隊日前接獲情資指出，62歲柯姓毒品藥頭橫行北北基一帶販售一、二級毒品，還大膽地與藥腳直接約在火車站交易，昨日掌握相關線索，前往火車站埋伏逮人。

警方鎖定柯男身影，待他交易離開時，立刻追上去攔查，將他逮捕帶回偵訊；另一組人馬則是對李男進行盤查，搜出交易的3公克的海洛因及施用的針筒。偵辦人員也趕到柯男的住處，起出大量毒品。

柯男到案後，原本不承認犯行，否認與李男有毒品交易，但發現警方早已蒐證多時，才改口承認有販售毒品。

43歲的李男則向警方承認，以每公克3000元的代價向柯男購買海洛因，因為從桃園下班返家時，都要搭車到南港火車站，發現人來人往的車站應該比較容易躲避警方查緝，所以與柯男相約交易，沒想到早就被警方掌握，只能乖乖束手就擒。

警訊後，將柯、李兩人依違反毒品危害管制條例移送基隆地檢署法辦，並擴大追查上游盤商，持續偵辦中。

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