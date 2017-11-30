紙媒報導岳父投資山東「圖文不符」 黃國昌求償500萬元

2017-11-30 17:57

〔記者溫于德／台北報導〕時代力量立委黃國昌不滿紙媒報導其岳父在中國山東設立熙隆汽車配件公司，且內文呈現「圖文不符」情況，怒聘前特偵組檢察官鄭深元律師代為遞狀，向報社及其副總編輯求償500萬精神損失。全案今天開庭，傳來撰稿記者作證；他承認，文稿內容均由他親筆寫下並回傳公司。至於該地為何被寫為「發現土地上蓋著工廠」，他證稱「參考電視台而來。」

據了解，黃國昌岳父確實在山東承租農地，但該報導刊登照片與岳父農地並無相關，黃因而提起民事告訴索賠。

撰文記者稍早證稱，見雜誌刊載黃國昌岳父投資相關消息，上網查詢後，果真見到黃國昌岳父在中國的營利事業登記證；接著再參考電視台駐中國記者報導後，上報稿單並完稿回傳。而他雖承認內容是他寫的，但導言提及「發現土地上蓋著工廠」幾字，是因無法查證又須交稿緣故，只能引述電視台報導完稿。

「副總編曾打給我求證」，記者也解釋，見報前一晚，社內高層曾致電確認內容正確與否，他回「內容上大致沒問題」；但隔天見報標題、圖片與圖說，他否認事先知情。

鄭深元聽畢記者陳述後，請求庭上要求紙媒提供「未經修改之最原始稿件」，以及電視台畫面；紙媒律師對於原始稿件要求表達無意見，電視台畫面則稱「YouTube」上已有。

法官當庭未作決定，僅定明年1月11日下午續行準備程序。