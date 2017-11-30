離譜父酒駕載一家5口 驚見前方路檢急倒車

2017-11-30 16:13

［記者陳恩惠／台北報導］39歲張姓男子酒後駕車，載妻及3幼子返家，行經北市大同區延平北、敦煌路口前方，驚見百公尺外有台北市保安大隊正在執行路檢，張男顧不得正陷入等候的車陣中，緊急倒車至路旁欲鑽入巷內逃離，警方上前圍捕，赫見車內的張妻與幼子均面露驚恐，警痛斥他「根本不將人命當回事！」，檢測發現張男酒測值高達0.74MG/L，訊後依法送辦。

北市保安大隊一中隊警員林逢源、李國銘、曾俊哲、薛鎮安及張瑋淳等5員，本月25日下午5時餘，在延平北路4段與敦煌路口執行路檢勤務時，發現路檢點後方百公尺處，有輛汽車不顧其他用路人，竟在車陣中急踩煞車及油門任意倒車，明顯是躲避路檢點，員警擔心造成交通事故，立刻上前制止，並請張姓駕駛下車受檢。

警方說，張男全身酒味，醉態嚴重，他向員警強調，「不要激動，我只是要停車，不會跑的啦！」還拿自己的孩子當擔保，員警提醒他，「車上有小孩，你還喝酒醉（開車）！」在進行酒測前半小時，張男邊飲用礦泉水邊抱怨，「你們警察會不會太誇張了，有必要這麼激動地追上來嗎？是在抓寶喔？」當場遭警方訓斥，「你這樣危險駕駛，完全不顧其他用路人安全，何況還載著家人，有把人命當回事嗎？」

張供稱，帶全家五口參與友人的聚會，一時高興，席間喝了9罐啤酒，由於想要節省返家的計程車費用，才不顧喝了酒後還開車上路，沒想到在孩子面前做了最壞的身教，由於張的酒測值超標，員警協助攔了計程車載張的妻兒回家，讓他大呼真是賠了夫人又折兵。

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