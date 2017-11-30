綁女友塞後車廂前先性侵 惡男被起訴

2017-11-30 15:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕43歲林姓男子今年8月15日假借取回物品為由，約出蔡姓女友毆打、綑綁，還將她塞進後車廂。所幸蔡女及時逃出求援，警方循線將林男逮捕歸案。警方偵訊時，蔡女指控，案發前還曾被林男性侵，強制把她從浴室拖出強暴。基隆地檢署日前偵結，依涉犯強制性交罪，將林男起訴。

警方調查，43歲林姓遊覽車司機，與小他一歲的蔡女交往多年，林男月前因染毒遭公司開除，蔡女也提分手，但仍同居在一起；林男綑綁女友當天，發現她的手機有傳簡訊寫著「無法忘懷與你在一起的日子」給其前男友，怒不可遏，動手毆打蔡女，還強塞進後車廂。所幸後來逃出，向用路人求救，順利將林男逮捕到案。

蔡女偵訊時還向警方表示，林男除了打她塞車廂之外，另在8月3日晚間22時許，趁她洗澡時，強行進入浴室，把她拖到床上，並用浴巾勒住脖子，強行性交；後來是因為房門沒關，被女兒發現，林男才作罷。

林男則向警方宣稱，當時是兩情相悅，因為聽到蔡女洗澡時在浴室裡自殘，用頭撞牆壁，才會衝進去將她拖出，擔心會發生意外，才會用浴巾勒人；事後因為她一絲不掛，兩人才發生關係，沒有強迫她。

蔡女的女兒則打臉林男說法，向偵辦人員說，有聽到母親喊救命，所以跑到房間去查看，剛好房門沒鎖，直接進到房內，只見林男壓在一絲不掛的母親身上，還

用浴巾勒住她的脖子。檢察官偵訊後，採信證人及被告說詞，依強制性交罪將林男起訴。