追撞玻璃板車 貨車駕駛一度夾困車頭

2017-11-30 15:40

〔記者余衡／新北報導〕國道3號北上土城往中和方向37公里處，今天上午近9點時貨車追撞事故，駕駛貨車的31歲鄭姓男子疑因未保持安全車距，在內側車道追撞前方載運玻璃的板車，鄭男被凹陷車體夾住困在車頭，民眾見狀立即向119報案。

警、消人員獲報趕抵，使用破壞器材撐開貨車車體，約10分鐘將人救出，鄭男獲救時意識清醒，經初步檢視除輕微外傷並無生命危險，隨後救護車送醫觀察，事故原因交由國道警察調查釐清，所幸當時已過上班交通尖峰，短暫阻塞後車流即恢復暢通。