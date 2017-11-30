「以為協助辦案」 6旬嬤不知自己成車手獲判無罪

2017-11-30 15:40

［記者黃捷／台北報導］65歲葉姓阿嬤被詐騙集團所欺，接受假檢察官指揮到台北「協助辦案」，卻不知自己已成車手，被警方逮捕時還嚇得說，「我搞不清誰才是警察」，遭依詐欺罪羈押禁見29天後起訴。士林地院審理後，認為無法排除葉嬤受騙可能，判她無罪，可上訴。

檢方起訴指出，葉嬤今年3月1日受詐騙集團指示，持有偽造公文「台北地檢署監管科收據」，從苗栗搭計程車北上，向曹姓被害人收取200萬元，因曹男已被騙走488萬元，早已起疑而預先報警，葉嬤當場遭警方逮捕。

葉嬤雖喊冤，辯稱接到警方和高姓檢察官電話，得知她的帳戶捲入違法吸金案，要她拿錢出來監管，否則就要羈押她，但她只有5萬元，且收入不足無法貸款，對方才改口要她上台北配合辦案，就能洗刷冤情，根本不知道自己是車手，「我覺得我真的好笨」。

不過，因檢察官認為全案疑點很多，認為葉嬤有可能與其他共犯串證，3月2日向法院聲請羈押禁見獲准，加上曹男也不相信葉嬤辯詞，最後仍將葉嬤起訴，葉嬤直至3月30日案件移審法院後才獲釋。

法院審理發現，曹男接受警方指導，將200萬現金調包成白紙，放入包包後再交給葉嬤，葉嬤若真的是詐騙集團車手，拿到白紙當下，就應該知道犯行曝光，她卻未打算逃跑，還留在原地向電話中的假檢察官回報「裡面不是錢怎麼辦」，並不合常理。

此外，承辦員警也證稱，他抓過很多詐騙車手，幾乎都是20多歲的年輕人，「第一次看到年紀這麼大的」，而一般車手都至少攜帶2支手機，1支是自己的，1支是集團提供的工作機，但當天只從葉嬤身上查扣到1支個人手機。

合議庭認為，從葉嬤犯行曝光當下反應，以及曹男、員警等人證詞判斷，葉嬤的確可能不知道自己成為詐騙車手，且檢方提出的證據，也無法排除葉嬤受騙的可能性，遂判決葉嬤無罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆