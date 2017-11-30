市議員不實指控 立委鄭寶清按鈴申告

2017-11-30 15:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市議員萬美玲昨天揭露一名小四男童自安親班下課後，遭貨車迎面擦撞身亡，並指控事發後，安親班業者找上立法委員鄭寶清服務處副主任張勝豐助陣，涉嫌包庇業者、收受賄款；今天下午鄭寶清服務團隊主任黃享欽代表鄭寶清及張勝豐2人，在律師陪同下到桃園地檢署按鈴控告國民黨籍市議員萬美玲。

鄭寶清發表聲明指出，對於吳家喪子之痛表達痛心與不捨，但對於萬美玲於協調會現場，偏離主題惡意指控他收受賄款及包庇不法業者等情，嚴重損害名譽及形象，涉嫌觸犯「刑法」誹謗罪嫌，因此與服務處副主任張勝豐依法提告。

張勝豐表示，日前接到安親班業者陳情，請求協助調解男童車禍身亡案並協助善後，即對受害家屬表達慰問之意，但卻立即受到萬美玲咆哮與嗆聲，並不實指控有包庇不法、收賄等情事，造成現場僵局無法協商。

「該道歉就該道歉、該負責就應承擔!」張勝豐說，到場後即告訴業者若有任何不法情事，都應依法處理，極力解釋絕無包庇不法、收賄等情事，也無如報導所稱對家屬嗆聲。

張勝豐表示，萬美玲應著力圓滿處理此事件，而非挑撥受害人家屬情感，造成事件複雜化，將會提供當時協商完整畫面佐證。

該起事件，源於昨日下午萬美玲召開記者會爆出一名小四男童，因不見安親班老師來接他，情急下獨自跑步前往安親班，在穿越馬路時遭小貨車撞上，傷重不治。

事發後，安親班業者在協調過程中找上張勝豐，張竟對家長及萬美玲嗆聲：「為何不去找肇事者？有本事去清查全台灣的違規安親班啊！」引起萬美玲質疑，鄭寶清身為立委，卻維護違法經營的補教業者，涉嫌包庇業者。

  • 鄭寶清服務團隊主任黃享欽（左）代表鄭寶清及張勝豐（右）2人，在律師陪同下到桃園地檢署按鈴控告國民黨籍市議員萬美玲涉嫌毀謗。（記者魏瑾筠攝）

    鄭寶清服務團隊主任黃享欽（左）代表鄭寶清及張勝豐（右）2人，在律師陪同下到桃園地檢署按鈴控告國民黨籍市議員萬美玲涉嫌毀謗。（記者魏瑾筠攝）

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