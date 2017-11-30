市議員不實指控 立委鄭寶清按鈴申告

2017-11-30 15:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市議員萬美玲昨天揭露一名小四男童自安親班下課後，遭貨車迎面擦撞身亡，並指控事發後，安親班業者找上立法委員鄭寶清服務處副主任張勝豐助陣，涉嫌包庇業者、收受賄款；今天下午鄭寶清服務團隊主任黃享欽代表鄭寶清及張勝豐2人，在律師陪同下到桃園地檢署按鈴控告國民黨籍市議員萬美玲。

鄭寶清發表聲明指出，對於吳家喪子之痛表達痛心與不捨，但對於萬美玲於協調會現場，偏離主題惡意指控他收受賄款及包庇不法業者等情，嚴重損害名譽及形象，涉嫌觸犯「刑法」誹謗罪嫌，因此與服務處副主任張勝豐依法提告。

張勝豐表示，日前接到安親班業者陳情，請求協助調解男童車禍身亡案並協助善後，即對受害家屬表達慰問之意，但卻立即受到萬美玲咆哮與嗆聲，並不實指控有包庇不法、收賄等情事，造成現場僵局無法協商。

「該道歉就該道歉、該負責就應承擔!」張勝豐說，到場後即告訴業者若有任何不法情事，都應依法處理，極力解釋絕無包庇不法、收賄等情事，也無如報導所稱對家屬嗆聲。

張勝豐表示，萬美玲應著力圓滿處理此事件，而非挑撥受害人家屬情感，造成事件複雜化，將會提供當時協商完整畫面佐證。

該起事件，源於昨日下午萬美玲召開記者會爆出一名小四男童，因不見安親班老師來接他，情急下獨自跑步前往安親班，在穿越馬路時遭小貨車撞上，傷重不治。

事發後，安親班業者在協調過程中找上張勝豐，張竟對家長及萬美玲嗆聲：「為何不去找肇事者？有本事去清查全台灣的違規安親班啊！」引起萬美玲質疑，鄭寶清身為立委，卻維護違法經營的補教業者，涉嫌包庇業者。