與同居人虐死7歲兒 狠母判刑10年半

2017-11-30 15:24

〔記者王定傳／新北報導〕女子李庭瑜因7歲兒子阿強（化名）不服管教，與同居人李孟軒在住處，持水瓢朝兒子潑熱水凌虐，還拿鐵管、手機自拍架將他痛毆致死；新北地院合議庭斥責2人惡性不輕，依故意傷害兒童身體致死罪，判李女10年半徒刑、李孟軒12年半徒刑，可上訴。

判決書指出，從今年4月開始，2人即因不滿阿強不服管教，以鐵製手機架毆打；今年6月3日，李母與同居人叫男童打掃做家事，男童不聽，換來「鐵管伺候」，並命男童當晚不准回房睡，得在廚房打地鋪，翌日上午，李男發現阿強回房睡覺，氣得拿出手機自拍架毒打男童，再命他去做家事。

阿強不予理會，李男憤而持用水瓢朝著他頸部、身體潑熱水，男童被燙得哇哇大叫，在屋內四處亂竄。

李男跟在後方追打，將男童壓制後，拿浴巾包住男童頭部「蓋布袋」，徒手毆打男童頭、胸、腹、背部，還伸腳踹，李母見狀不但未出面阻止，反聽從李男指示，再拿熱水燙男童，致使男童二度燙傷。

直至2人晚間發現阿強已無氣息，才將他送醫，但已回天乏術。審理時，2人坦承犯行，合議庭斥責2人僅因被害人不聽從管教，心生不悅，致被害人死亡，釀成大錯，造成永難彌補傷痛，惡性不輕，且未和解，念及2人坦承犯行，有悔意，分判10年半及12半徒刑。