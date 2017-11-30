人事調動前夕破槍擊案 南市六警分局不敢認？

2017-11-30 15:28

〔記者王捷／台南報導〕台南市傳槍擊案，一名陳姓葬儀業者疑因不滿長期遭洪姓同業欺騙，26日凌晨到洪男住處開槍，警方比對監視器及相關資料，鎖定陳男涉案，29日拘提到案，並起出一把土製手槍，不過明年初，市警局高階警官可能調動，分局疑似擔心破案影響升遷，對破案訊息，偵查隊表示不知情，還辯稱無人開槍，但破案好事瞞不住，分局才改口有破案，局長黃宗仁還來頒發破案茶。

26日凌晨南區傳出槍響，受害者是台南的洪姓殯葬業者，他的轎車、屋子外牆，遭到彈襲，他向警方指稱，疑似與另一名陳姓殯葬業者有糾紛，讓警方很快掌握槍手的身分。

槍手陳男與洪男是同行，在高雄從業，陳、洪兩人協定，陳男若接到台南地區意外死亡案件，由洪男派人出力協助接替處理後事，雙方協議4、6分紅，即若陳接到個案，洪男必須支付所得喪葬費的4成給陳男。

但是雙方合作之後，洪男疑認為自己出力多，因此對陳男的態度變差，認為4成分紅太多，比例縮減為3、7分紅，甚至隱瞞承接個案，不讓陳男知道其介紹的個案是否成交。

陳男得知自己被欺負，非常不滿，26日凌晨持土製手槍到洪男在國民路、殯儀館旁的公司，朝洪男轎車開槍洩憤。

洪男直到26日晚間才知道車子遭人開槍，打電話報警，警方調閱監視器畫面，發現一名黑衣男持槍射擊洪男轎車，經比對相關資料，警方鎖定陳男涉案。

經過一天一夜追查，29日晚間警方將陳拘提到案也坦承犯案，但強調沒有傷人意圖，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。不過疑因高階警官調動將近，市六警分局為了保護警官官途順遂，又接到市議員關切，面對外界詢問頻說「不知情」，甚至還有警官說「沒有發生槍擊案」，之後見「好事瞞不住」，警方才坦承有破獲槍擊案，局長黃宗仁還來頒獎。