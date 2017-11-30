微禿男偷機車騎到沒油 特癥太明顯6小時內被抓到

2017-11-30 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕劉姓男子偷機車四處趴趴走，騎到沒油竟棄置路邊還在一旁喝酒準備尋找下一個目標，只是他頭髮微禿的特癥太好認，就在車主報案後的6小時，馬上被獲報在路上巡邏的員警撞見揪出，當場人贓俱獲。

台中市古姓市民前天早上發現42歲劉男睡在自家門口，他不以為意也不想吵醒對方逕自出門運動，未料返家時驚覺停放門口機車不翼而飛報警，台中市第二分局立人派出所立即通報線上巡邏警網注意查緝，同時間也請同仁調閱相關路口監視器過濾。

果然當天下午警方就在遭竊地點附近的中清路上騎樓發現該部機車，立即在旁埋伏等待竊賊出現未果，只見前額微禿的劉男坐在距贓車不遠的路旁喝酒，此時所內同事正好調閱到竊賊影像傳給現場埋伏員警，沒想到一點開照片就發現，這不是眼前正在喝酒的男子嗎！

警方立即上前告知事由當場人贓俱獲，百口莫辯的劉男供稱，早上發現該部機車鑰匙未拔取，為了代步使用方便才騎走，因為騎到沒油了才將車子停在騎樓，在路邊喝酒找尋下一個目標，沒想到警方早就一旁埋伏且自己特徵又十分醒目，只得乖乖束手就擒。

警方隨後通知古男至警所認領時，古男一看到劉男就認出是早上在自家門口睡覺的男子，沒想到睡飽後竟還騎走機車，所幸警方短短6小時就找回機車；訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

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