嘉明湖登山隊廂車撞大貨車 8人輕重傷

休旅車車頭全毀。（記者張議晨翻攝）

2017-11-30 13:39

［記者張議晨／宜蘭報導］今早9時28分，自組攀登嘉明湖的登山隊廂型車，自新北市出發南下台東，今早9時28分途經蘇花公路台9線140公里處與北上大貨車對撞，連同吳姓廂車司機在內共8人受傷，分送醫院治療，幸傷者意識清楚，但有5人疑有骨折，休旅車吳姓駕駛傷勢較為嚴重，山友中一名為尼泊爾籍男子。

蘇花蘇花公路140公里處，今早發生車禍，一輛滿載八人的休旅車逆向撞擊大貨車，八名乘客分受輕重傷。（記者張議晨翻攝）

警方初步調查，今早9時28分時許，滿載的大貨車北上行經蘇花公路140公里處，與對向南下的福斯9人座休旅車發生對撞，休旅車車頭全毀，車內3男5女共8人分受輕重傷，後送羅東博愛醫院、聖母醫院救治。

蘇花蘇花公路140公里處，今早發生車禍，一輛滿載八人的休旅車逆向撞擊大貨車，八名乘客分受輕重傷。（記者張議晨翻攝）

聖母醫院急診室醫師沈世豪指出，休旅車吳姓駕駛傷勢較為嚴重，有急性腹痛，懷疑有內出血跟腸道破裂情況，右側髖骨則有骨折現象，體外則多處擦傷，但意識清楚；其餘傷者則有多處擦傷，但傷勢輕微，都無生命危險。

蘇花蘇花公路140公里處，今早發生車禍，一輛滿載八人的休旅車逆向撞擊大貨車，八名乘客分受輕重傷。（記者張議晨翻攝）（記者張議晨攝）

羅東博愛醫院指出，尼泊爾籍傷者身上有明顯安全帶擦傷，無生命危險，另外3名孫姓、沈姓及黃姓傷者，孫姓及沈姓患者為夫妻，兩人小腿腫脹，疑有骨折現象，但均無生命危險。

傷者後送羅東博愛醫院急救。（記者張議晨攝）

根據休旅車行車紀錄器內容，吳姓駕駛行經該路段時，車輛緩緩往左偏移，最後逆向撞擊迎面駛來的大貨車，才釀這起事故，駕駛雙方酒測值則為零，詳細事故原因或有無非法載客情形，仍待釐清。

據了解，休旅車乘客此行是要前往嘉明湖登山，是由一名布農族領隊Neko 擔任嚮導，但他並沒在車上，而是另搭交通工具前往台東與隊伍會合，吳姓駕駛則是租賃車司機，有職業駕照。