李婉鈺失控LINE對話曝光！ 怒斥張雅琴莫名其妙

2017-11-30 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺昨被控毆警、打鄰長，但她反控警方先動手，媒體今早在李婉鈺辦公室所創的LINE群組中，詢問李婉鈺什麼時候會對警察提告，但她突然發飆罵媒體把她寫成這樣，每一個政論節目也都在罵她，李婉鈺甚至點名政論節目的主播和名嘴，她寫道：「尤其是張雅琴和王鴻薇這兩個莫名其妙根本不認識的女人！還有滿口胡說八道什麼退休刑警（54）！我怎麼做都不對！」

媒體今早進一步詢問李婉鈺對警察提告的進度，但李婉鈺突然失控飆罵，直呼：「我昨天把所有情況說出來，結果你們是怎樣子的跑馬和報導？為什麼要相信一個打人的警察局和派出所，把我寫成這樣！」

李婉鈺相當生氣，甚至點名主播張雅琴和台北市議員王鴻薇，她生氣地說：「這兩個莫名其妙根本不認識的女人！還有滿口胡說八道什麼退休刑警（54）！我怎麼做都不對！」

李婉鈺強調，自己沒喝酒就是沒喝酒，10點多去按門鈴為什麼叫半夜，「你們要這樣扭曲我就隨便你們，自己編故事就好了，何必還要我發什麼言呢？我說什麼做什麼只要不夠醜陋的你們都不喜歡！我怎樣對媒體朋友，我覺得我拿真心換絕情！三番兩次被你們這樣耍！」

隨後李婉鈺又PO出自己滿身瘀青的照片，並說：「我本人看起來更恐怖，這樣我怎麼能不激動？我也希望我可以冷靜！你們寫成這樣大家全部罵我！」李婉鈺接著說：「我自己必須冷靜思考，這麼直的個性，這樣子的方式到底對我好還不好？很多長輩好友打來關心還有給建議，我會自己好好想一想，若有任何想法我一定會主動通知大家，請你們讓我沉澱一下，謝謝大家的積極關心，祝大家有愉快的一天。」