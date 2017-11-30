又有「維和部隊」將軍？ 她險遭愛情陷阱老梗詐騙

2017-11-30 12:53

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團假扮派駐伊拉克的「維和部隊」將軍、美籍戰地軍官「克魯茲」，透過手機交友軟體結識50歲林姓女子，克魯茲以柔情攻勢取得林女信任後，謊稱要寄給林女一筆350萬美金與房地契文件當禮物，但遭法國海關扣押，要林女匯11000美金（約台幣33萬元）就能贖回；林女不察跑去銀行匯款，幸虧被保七總隊第一大隊即時攔阻，也助她逃脫愛情陷阱。

警方表示，林姓女子本月28日早上9點多，前往台灣銀行斗六分行告訴行員要辦理臨櫃匯款，但是她期間不斷低頭划手機且神情緊張，引起行員與派駐的保七總隊警方注意，上前關切。

林女一開始說「這是要給貨運公司的貨款」，但是警方眼尖發現林女手機螢幕上，居然出現「是否已經匯款」、「完成付款寫信給我」等字眼，研判她恐怕遇詐。

警方耐心詢問，林女這才說出，單身多年的她日前在手機交友軟體Hangouts中結識自稱「維和部隊」駐伊拉克將軍「克魯茲」，對方每天照三餐噓寒問暖，還說要來台灣與她共度餘生；對方為了取信於她，還說要寄350萬美金跟房地契文件給她當禮物。

警方告訴林女，「現在網路上到處都有維和部隊將軍」，拿出近期攔截到的10多起相關詐騙案例給她看，她這才恍然大悟，直呼「詐騙集團真可惡」。警方將收集類似案例的相關資料，全力追查幕後的詐騙集團。

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