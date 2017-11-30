半夜揮刀恐嚇胞兄 被判拘役50日

2017-11-30 12:12

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名黃姓男子半夜細故與胞兄爭執，竟持水果刀揮舞恫嚇要殺死胞兄，高雄地院一審依恐嚇罪判黃拘役50日，如易科罰金需繳5萬元。

判決指出，黃姓男子去（105） 年12月23日凌晨1 時15分許，在高雄市住處內 與胞兄發生爭執後，竟基於恐嚇之犯意，手持水果刀1 把揮舞，並向胞兄恫稱：「我要把你殺掉」等語，造成黃兄心生畏懼報案提告。

黃男在偵查中坦承不諱，高雄地院一審將他依恐嚇罪判處拘役50日，如易科罰金需繳5萬元。可上訴。