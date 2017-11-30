違停男見警 笑容燦爛還乖乖交出毒品

2017-11-30 12:13

〔記者許國楨／台中報導〕以為只是違規停車，想不到車上另有乾坤！吳姓男子攜毒開車外出拜拜，因違停遇警盤查，都還沒等到員警開口說話，吳男就看著員警一直傻笑，還自行拿出毒咖啡包交付，過程中都帶著燦爛笑容，讓員警不知道該教訓他誤入歧途，還是要誇獎他的誠實有禮，當場啼笑皆非。

台中市第二分局永興派出所警員田政峯、林宗和日前巡邏行經北區中清路與漢口路口，發現一輛醒目的改裝灰色賓士轎車大剌剌違停路口，已經造成車流不順暢，警方見狀上前盤查時，23歲的吳姓駕駛或許是年紀尚輕，見警方找上門，完全掩蓋不住那表露無遺的心虛表情，不斷衝著員警傻笑。

田員見吳男身旁副駕駛座上有數包不明物品，內心也有了個底，面對吳男嘴角完全上揚的熱情笑容，田員也以專業的服務笑容對著他說：「車上有什麼，自己交出來吧！」經查吳男有多項詐欺及偽造文書等刑案紀錄，但並無毒品相關前科，吳男見員警問得如此直接更緊張，說話開始跳針，眼見行跡已敗露，只好乖乖配合打開副駕駛座車門說：「都在這裡，都給你們、我都會配合！」

吳男隨即從副駕駛座掏出5包毒咖啡包（重46.84公克）、K盤2個，過程中始終帶著燦爛笑容，讓員警也有些啼笑皆非，不知道該教訓他誤入歧途，還是要誇獎他的誠實有禮；吳男警訊中供稱，剛剛才跟朋友去廟裡祈福，想不到返程就遇到警方盤查，自己也覺得倒楣，警方則教訓吳男：「還是不要做壞事，不然拜拜也是沒有用的！」訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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