國民參審制 23歲以上可任國民法官

國民參審制模擬座位圖，後排中間三人為職業法官，職業法官兩側穿便服六人為國民法官，前排左為書記官、前排右為通譯。（記者項程鎮攝）

2017-11-30 11:44

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院上午在高等法院召開「國民參與刑事審判草案初稿出爐」記者會，司法院祕書長呂太郎表示，人民參與審判是世界上大多數國家採取的制度，司法院已研究30年，現在推出草案讓各界討論，只要是23歲以上國民就有機會擔任國民法官，希望明年2月能和行政院完成會銜送請立院審議。

根據司法院的「國民參與刑事審判法」草案，每件案子的國民法官人數為6人、職業法官為3人，判決採2/3多數決制，司法院初估每年審理案件約1200件，每案開庭時間約為1到7天，適用一審非少年、或毒品罪的刑事案件，且最輕本判7年以上有期徒刑、及因故意行為致人於死案件，包括殺人、加重強制性交、加重強盜、放火等罪。

擔任國民法官的資格，每天可領費用約3000元，如被遴選為國民法官，就有義務參與審判，無故不出庭將比照證人拒絕出庭的法律規定，處以3萬元以下罰鍰。

根據司法院擬案，國民法官可以和職業法官一樣正常上下班和回家，不需要特別隔離，但法律責任也和職業法官一樣，屬於廣義公務員，如收賄、洩密，或受到不當外力干擾而影響審判，都將受到刑事法律嚴格制裁。

此外，由於國民法官制度是要讓一般國民有機會能擔任法官，因此包括正副總統、行政機關首長、民意代表或黨政高官，都不能擔任國民法官，另外，具有法律專業背景也不適合，所以司法機關和司法警察機關人員，以及與個案有關的人士一律排除，如檢辯雙方篩選國民法官成員時，發現其中有人對案件有成見、不能公平審判時，有權將他剔除。