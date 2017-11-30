涉金磚國際吸金案 張方駿聲請暫解限境獲准

2017-11-30 11:34

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦「金磚國際」涉嫌吸金案，日前依涉犯「銀行法」諭令在台講師張方駿及上線曾焱芳各15萬元交保、限制出境出海；由於張方駿近期在中國有場以「人力資源管理」做題的演講，今親赴北檢聲請暫時解除限制出境，檢察官庭訊後，認為張提出的相關證明可信，准予請求，但需加保10萬元。

據悉，張方駿向檢方聲請暫時解除限制出境已非首次，本月初，他也曾以赴中國演講為由，向檢方提出聲請，當時檢方查閱張所提供的相關證明，認為他無逃亡之虞，考量人權保護，准予暫時解除限制出境10天，但同樣必須加保10萬元，後來張如期返台，檢方則將10萬元保金退還。

檢調偵辦「金磚國際」涉嫌吸金案，全案源於民眾檢舉，指控總部設在馬來西亞的「金磚國際」投資公司，透過集團在台講師張方駿舉辦說明會，遊說民眾投資黃金，聲稱每投資一單位1500美金（約台幣4萬5000元），保證每月獲利3%，而張本身也是上線，會約民眾赴咖啡店遊說，並於網路分享成功法則。

檢舉人指控，張方駿甚至涉嫌安排已投資的會員，免費前往馬來西亞參加全球華人投資說明會；103年3月初，台灣投資者被招待赴馬來西亞參加為期4天3夜的說明會兼旅遊，返國後才得知，中國會員團搭乘的馬航MH370飛北京班機，竟離奇失蹤，猶如人間蒸發，嚇出一身冷汗。

檢調調查，發現「金磚國際」雖設在馬來西亞，但投資會員分布中國、新加坡及台灣，不過「金磚國際」在台並無分公司，疑靠上線張方駿、曾焱芳吸收下線；今年9月，北檢指揮調查局約談張方駿、曾焱芳說明，2人均否認不法，檢方訊後依涉犯「銀行法」，諭令張、曾各15萬元交保、限制出境出海。

事實上，張方駿過往也曾涉入「奇蹟大師」賴俊吉吸金案，被依違反「多層次傳銷管理法」諭令60萬元交保。