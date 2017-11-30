為了大哥32萬遺產手足翻臉 她罵弟弟「畜生」被起訴

2017-11-30 10:56

［記者楊政郡／台中報導］台中市新社區邱姓農民死亡，因無子嗣，遺產由在世4名弟妹處理，而大妹「阿珍」熱心卻不懂法律，以死者名義將農會及郵局存款32萬領出及辦理農保死亡給付，用來支付喪葬費及其他費用，未告知其他兄弟而被控告，法院介入調查時在新社農會進行會勘，「阿珍」忍無可忍辱罵兄弟「畜生」、「豬狗不如」等話，罪加一條，檢察官依偽造文書、公然侮辱等罪起訴。

起訴書指出，105年3月1日新社區邱姓農民死亡，因無子嗣，遺產由在世4名弟妹來處理及繼承，而大妹「阿珍」與大哥來往較頻繁，大哥印章、存摺平常交給她處理，在大哥死後，趕緊以大哥名義填寫取款條、蓋章，領出農會及郵局僅有存款32萬元，都是用於處理大哥喪葬費等花費，但其中小弟「阿明」對此遺產分配不滿，把所有兄弟姊妹列為被告，向法院提出財產分割之訴。

法官介入調查，在新社農會、郵局等處進行會勘，發現「阿珍」在大哥死後來領出這32萬，「阿珍」不否認領走這些錢，辯稱大哥生前都委託她處理，這些錢也不多，領出來都是用在大哥喪葬費用上，由於數目不多，其他弟弟大都沒意見，可是「阿明」堅持要論是非！「阿珍」當場罵了「畜生」、「豬狗不如」等語，「阿明」一併控告公然侮辱罪。

致於「阿珍」偽造取款條，盜領大哥存款，因查無私吞這筆款項的證據，沒有不法所有意圖，詐欺罪不成立，依偽造文書罪起訴。