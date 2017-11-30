2週前燒雨衣 婦今又因心情差縱火燒機車

黃姓婦人被警方移送法辦。（記者曾健銘翻攝）

2017-11-30 10:19

〔記者曾健銘／新北報導〕日前新北市中和區發生縱火案，造成9人不幸葬身火窟，孰料新北市新莊區1名49歲黃姓婦人，只因心情不好，今日凌晨1時許，跑到建國一路的巷弄內，以打火機點火焚燒隨身衣物，火勢延燒到一旁9輛機車，周遭住戶聽聞怪聲後嚇得趕緊報案，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡，警方已逮捕縱火黃婦。

警方逮捕黃姓婦人。（記者曾健銘翻攝）

警方調查，黃婦有竊盜前科，本月13日也曾在新莊區的公寓內焚燒雨衣被警方逮捕，孰料她仍不知悔改；今日凌晨1時許接獲民眾報案，指稱建國一路巷弄內的機車起火燃燒，大批警消趕抵現場射水灌救，半小時內撲滅火勢，經查火勢燒毀4輛機車，另有5輛機車遭燒熔，未造成人員傷亡。

警方帶著縱火的黃婦從回現場採證。（記者曾健銘翻攝）

周遭住戶向警方表示，當時睡夢中聽見有怪異聲響，外出查看赫見路邊機車被燒成一團火球，嚇得趕緊報案；警方事後調閱監視器，發現黃婦案發前曾在現場徘徊，涉有重嫌，循線追查，不到2小時後就逮捕縱火的黃姓婦人。

監視器拍下黃婦縱火過程。（記者曾健銘翻攝）

偵訊時黃婦供稱因為心情不好，家屬也向警方供稱黃婦有罹患躁鬱症，但訊後仍依公共危險罪嫌將她移送法辦。

機車慘遭火舌吞噬，車牌掉落。（記者曾健銘翻攝）

相關影音