香港富商綁架案 幕後藏鏡人甘俊松二審判12年半

香港富富綁架案，幕後藏鏡人甘俊松被判12年半。（記者溫于德攝）

2017-11-30 10:17

〔記者溫于德／台北報導〕松山地區角頭甘俊松，104年策畫綁架並勒索香港富商黃煜坤3億元後雖潛逃至菲律賓，但被刑事局掌握行蹤後押解回台。甘雖否認涉案、並以「到菲律賓賣雞排」為由自辯；不過未被承辦檢察官採信，仍依擄人勒索重罪起訴。一審依法判刑12年6月，上訴二審後，高院今天上午維持原審見解，仍可上訴。

高院合議庭宣判後解釋，檢察官雖認為一審合議庭判刑過低提起上訴，甘同樣在否認犯罪情況下上訴二審，但高院合議庭日前評議後認定，原審適用法律並無不當，且被告的確是策劃人，因而支持一審判決。

至於上午出庭聆判的甘，經收押後已與落網時神態自若面容相反，明顯看出體況變差，上下樓梯均需攙扶扶手而行；他聽畢宣判後被還押看守所時，面對記者提問是否提起上訴等問題，未回答即離開。

起訴書指出，黃煜坤前年9月20日在新北市新店住處附近，突遭2名男子強拉上車綁架；另幫人隨後以電子郵件方式向黃妻勒索7000萬港幣（約3億元台幣）贖金，並約在香港交付贖款，內容還提到「妳老公欠我們的錢該還了吧！」。

檢警獲報後掌握，被害人遭控制在雲林縣湖口鄉一處廢棄工寮，經兩波攻堅行動後，終於救出被害人，同時逮捕松山分會成員蔡文力、搏擊國手徐立農、同夥柯明周、丁金旺、吳金旺、才廣忠，以及雲林縣四湖鄉溪尾村長蔡茂典等7人到案，並掌握甘已潛逃出境。

檢警也發現，狡猾的甘，不僅將使用過的手機丟棄以躲避追蹤，同時指示蔡等人將肉票運送至工寮後，務必將車輛送往車廠解體好以滅證；檢警為逼甘歸案，使出註銷護照手段。而甘在逃亡1年多後，去年原欲離開菲國轉往他處逃亡，但被刑事局掌握後並逮捕回台。

甘在偵辦或審理階段均否認犯行，自辯因某件都是更新糾紛，才使蔡還恨在新，栽贓他為本件綁架案母後主使人，不過院檢均未採信，依法起訴並判刑。二審今維持原審見解，全案仍可上訴。

而本案其餘嫌犯方面，最高法院今年6月7日駁回蔡等人上訴，維持二審認定，蔡文力被處有期徒刑12年、徐立農8年10月、蔡茂典8年6月，其餘4名共犯各處7年8月到5年6月不等刑期定讞。（10:39更新）