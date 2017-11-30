國1彰化段3車連環撞 母女1死1傷

轎車被聯結車撞成廢鐵，怵目驚心。（記者湯世名翻攝）

2017-11-30 09:12

〔記者湯世名／彰化報導〕國道1號彰化路段今天上午驚傳重大連環追撞事故，2輛轎車疑因變換車道發生擦撞，其中被撞的轎車駕駛陳姓女子在翻車後爬出車外，其朱姓女兒還在車內，2人都還來不及躲到路肩，突然被後方1輛聯結車直接撞上，陳女與女兒都送醫急救，其中陳女仍因傷重急救無效，女兒輕傷，事故現場直到稍早才全部清除完畢，事故發生確實原因由國道三隊警方釐清。

國道三隊調查，這起事故發生在今天清晨近6時，1輛轎車行經南下196公里彰化市路段時，疑因變換車道不當，擦撞前方同車道由陳姓女子（50歲）駕駛搭載朱姓女兒（20歲）的轎車，導致陳女轎車翻覆於內、中線車道上，陳女連忙爬出車外，正準備打開車門把女兒拉出車外，突然間後方1輛聯結車疾駛而來，當場撞上陳女與其轎車，造成陳女重傷，其女兒輕傷，事故現場一片狼藉。

國道三隊、彰化縣消防局等單位據報派員趕抵現場，將陳女及其女兒送往彰化秀傳醫院急救，陳女仍因傷重宣告不治，其朱姓女兒則右手臂擦傷，無生命危險，事故現場則占用內、中線及路肩車道，所幸未造成車流回堵，事故現場直到7時許排除。

國道警方呼籲，用路人在國道發生事故時，駕駛人或乘客都應避免逗留在主線車道，應盡快避開到路肩或路肩後方以策安全。該起事故確實發生原因已由國道警方進一步釐清。