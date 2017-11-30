北檢傳喚被告馬英九 查三中、中央黨部、國發院三大案

2017-11-30 01:38

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨賤賣黨產案，昨天首度以他字案背信罪被告身分，傳喚時任國民黨主席的前總統馬英九；除針對賤賣三中疑點偵訊馬、前中投公司董事長張哲琛、總經理汪海清等人，另傳喚中影董事長郭台強、中視買家余建新、協助三中交易契約法律文字確認的律師李永然等人作證；據悉，北檢昨除了訊問三中案之外，另針對馬被控賤賣中央黨部大樓、國發院土地等疑點進行調查。

昨晚11點20分，馬英九庭訊將近15小時後獲請回，他受訪表示，他從政30餘年，一向清廉自持、奉公守法，絕對禁得起檢驗。過了20分鐘後，張哲琛也獲請回，他強調偵查不公開，未受訪。今天凌晨約12點半，汪海清及前來作證的李永然，也陸續獲請回。

昨早8點50分，張、汪、馬3人陸續抵達北檢，檢方多次傳喚張、汪，逐步鞏固馬在黨產交易中，具關鍵決策角色等不利於馬的供述；馬、張、汪等3名被告，以及余建新、郭台強等證人，均否認交易案涉預選買家等非常規交易或背信等不法。

關於三中交易案，檢方質疑馬倉促處分黨產，受限於馬訂下的交易時程，中投未能妥適處理資產鑑價程序，才造成三中土地資產被低估；另外，國民黨包裹出售三中股權給余建新的榮麗公司，疑似是為掩護余只想買中視的障眼法；針對中影交易，國民黨起初沒公布「回算分潤機制」，後來為避免交易有賤賣疑慮，才公布回算機制，替馬可能涉及的背信罪難題解套。