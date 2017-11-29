首例！選前LINE民調連結 清貧男挨罰50萬

律師郭德田指出，由立法院會紀錄可看出，立法者要規範的是選前10日的民調資料，而非所有民調資料。（記者吳政峰攝）

2017-11-29 23:55

〔記者吳政峰／台北報導〕選前滑LINE，清貧男挨罰50萬！

去年總統大選前兩日，彰化一名中低收入莊男傳「全台立委封關民調」連結到LINE群組，被中選會認定於選前10日內散布民調，違反公職選罷法，罰鍰50萬元；莊男主張傳的是舊民調，提告求減免處罰；台北高等行政法院日前認原裁罰無誤，判莊敗訴；本案為LINE傳民調挨罰的首起判決。

第14任總統副總統及第9屆立委選舉去年1月16日投票，公職選罷法規定選前10日不得報導、散布、評論或引述民調，多個團體趕在5日公布封關民調，莊男選前兩天轉傳其中一個民調連結到LINE群組「彰化縣十全會」，遭人截圖檢舉。

中選會指出，公職選罷法53條2項規定，選前10日不得散布民調，這邊所稱的民調，不以封關後的民調資料為限，換言之，依中選會見解，任何民調於封關後均不得散布。

中選會表示，莊男LINE傳民調連結已觸法，考量他家境與本案情節，裁罰最低罰鍰50萬元。

莊男不服，指民調是在封關前一天做成，並非封關期間資料，他只有國中畢業，經濟情況不佳，不知道連這個都不能傳，希望法院減免罰鍰。

北高行合議庭認為，公職選罷法無用語艱深難懂等問題，法規公告程序也沒瑕疵，任何人不得因不知法規而免除行政處罰責任，而且莊男身心健全，無法減免處罰，判他敗訴；可上訴。

對此，律師郭德田檢視公職選罷法立法歷程，未查到53條2項的明確立法意旨，但他翻閱院會紀錄，立委為了讓條文更明確，民調從「不得於投票日前十日發布」修正為「於投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式發布」，並增列應禁止報導、散布、評論或引述「該民調資料」，言下之意，立委要規範的是選前10日內民調，而非已公布的民調結果。

郭德田表示，大法官釋字445號揭示政治言論應受保障，若過度擴大解釋公職選罷法，禁止人民封關散布任何民調，不符比例原則，恐有違反憲法保障言論自由疑慮，建議中選會應依立法精神重新解釋53條2項，函令封關期外民調不受限制；立法機關亦可增列「本項規範時間外的民調資料，不在此限」，讓法令更加明確。

他認為，莊男上訴最高行政法院如遭駁回，可聲請釋憲。