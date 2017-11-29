男子一人飾兩角 「比大小」誘姦國中妹

2017-11-29 23:13

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子在聊天室遇到缺錢花用的國中妹小君（化名），要到臉書後他一人分飾兩角，同時扮演「三七仔」與大戶尋芳客，要求小君伴遊就可以賺錢，林男見小君上當，帶小君直衝摩鐵，在房內用撲克牌比大小，小君輸了後依約跟林男性交易，事後林男撒下4000元走人，林男被依與未滿16歲性交、猥褻處1年10月徒刑。

大約5年前，林男在聊天室遇到小君，載到林男要到小君的臉書帳號後，疑似佯稱自己是經紀人，在幫伴遊小姐介紹工作，只要陪客人吃飯、逛街2個小時，就可以拿到2000元，小君只想陪客人吃飯，與林男談好約吃飯拿1000元。

不久，林男分飾兩角，自稱是「三七仔」介紹的客人，與小君碰面，兩人吃完火鍋後，林男就約小君到公園，要求小君性交易，不過小君緊張不肯，打電話向朋友求援，直到確定朋友在路上後，才放下戒心，這時林男還大膽要求，要小君跨坐在他腿上，並誇小君胸部很大，要摸摸看，他摸了幾秒後才載小君會友人。

事後小君返家後，向「三七仔」告知，有被摸胸部想討2000元，但林男立刻訊息責罵小君「表現不好」害他被罰錢，如果能閉上眼睛「試一下」就可以拿到錢，但小君不要，最多只能接受親嘴跟摸胸。

第二次碰面，是在小君上課前，凌晨5時許，小君穿校服與林男會面，這時林男帶著小君到汽車旅館，小君質問林要幹嘛，林男直說到摩鐵就是要性交易，不然要幹嘛？但小君拒絕，這時林男拿出撲克牌，要與小君玩比大小，如果小君贏了，就給1萬元讓小君離開，如果小君輸了，他就給小君4000元，但是要性交易。

之後小君輸了，林男與小君完事後，被警方循線查緝，小君到警察機關做筆錄時才得知，林男一人分飾兩角，一審以兒童及少年性剝削防制條例，判處林男1年10個月徒刑。