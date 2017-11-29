冬令進補旺季 南檢查獲140公斤非法「鴨疫苗」…

2017-11-29 23:16

〔記者王捷／台南報導〕天冷吃上一鍋薑母鴨，是許多人冬天的小確幸，除了料好、湯鮮鴨隻來源也不能不注意，台南地檢署查出，南部王姓養鴨大戶使用中國走私非法、國內教授私製的非法疫苗，扣到上百公斤非法疫苗，還查出嘉義大學二名教授私製疫苗販售，至於吃下「禁藥鴨」人體會產生什麼反應？又有多少鴨施打過近禁藥？是否又會另掀食安風波，相關單位還在調查中。

依動物用藥品管理法，動物用疫苗應經行政院農業委員會檢驗登記，核准發給許可證後才能製造，學術研究機構試製動物用藥品的樣品也要經過核准，不過，有養殖業者疑似貪小便宜，使用未經核准的禁藥。

這次查出的「鴨禁藥」會曝光、扯進國內學者，要追溯到今年6月，王姓鴨大戶，委託住在金門的李女，將從中國走私來的鴨禁藥裝進高粱酒瓶中，試圖偽裝成高粱酒，想從金門運進小港機場，沒想到運送時有疏失，高粱酒瓶破裂，才讓非法疫苗曝光。海關人員在金門機場查扣209瓶、約244公斤的禽流感、水禽雷氏桿菌等非法疫苗。

農業局調查後還發現，這批非法疫苗除了從中國進入，國內也有內銷線，國內的供貨來源，王男供稱，他除了從中國走私禁藥，還透過一名李姓友人購買非法疫苗，這批國內的非法疫苗，卻是由李男付費請嘉義大學的郭姓副教授及張姓助理教授私製。

今年8月，南檢指揮刑大偵辦，搜索王男在台南、雲林、屏東的養鴨場、住處，扣得「水禽雷氏桿菌」等疫苗73瓶、小鴨出貨單等證物，並在屏東縣萬丹鄉堤防路等處，查扣王男棄置的非法疫苗共42瓶、重約140公斤。

李女、王男等8人到案後，檢察官認為兩人涉犯「動物用藥品管理法」，且有滅證的事實及串證之虞，向法院聲請羈押禁見，在檢方持續追查下，11月22日，檢警到大學副教授、助理教授的辦公室、實驗室及住處搜索，訊後兩名教職人員以20萬元、30萬元交保。

目前檢方已偵查終結，依動物用藥品管理法在今天（29日）提起公訴，至於有多少「禁藥鴨」流入市面，吃下禁藥鴨又對人體有何影響？相關單位還在調查中。