拾荒20年月薪5k 他「撿錯」鐵片成通緝犯

2017-11-29 22:25

〔記者黃文瑜／台南報導〕永康一名59歲的呂姓拾荒者，撿破爛為生已近20年，今年初他行經一片空地，見到18片鐵圍籬被丟在草地上，看起來像是沒人要的廢鐵，當時鐵價正高，他很高興認為是受到老天的眷顧，耗費很大工夫把鐵片一一搬上車，準備帶去賣，想不到竟是建商的鐵圍籬，因此告他偷竊，但他居無定所，所以沒有收到司法文書，不知道自己被通緝，原本以為撿回收是「做功德」，多年來卻因「撿錯」平均一年被告1到2次而有竊盜前科，甚至入獄服刑。

鹽行派出所員警昨上午8時多巡邏時，發現他準備推拖車回家，要往車多的機車地下道走，便提醒他要小心，輸入資料後，才發現呂男在一天前成為通緝犯，便叫其它員警先把他帶回警局，又因擔心其它人把呂男車上好不容易撿來的回收物拿走，因此步行500多公尺，幫呂男把「生財工具」推回他目前暫居的停車場。

呂男表示，自己未婚是彭湖人，5個妹妹都嫁到台南，也帶著媽媽到台南定居，媽媽過世後就一個人生活，他原本在工廠工作，後來老闆將工廠移到中國，因此中年失業，工作不好找，便以撿回收物為生，他認為有錢賺又可做功德，讓環境更乾淨，當時是民國89年，很少人在撿，一開始生活都還過得去，但近幾年，很多年長者也都出來撿「非常競爭」，加上價格起起落落，回收紙甚至價差掉超過10倍，每天要撿很久的回收物，走遍永康一個月大約賺5000元。

呂男目前住在一處停車場，是好心人借他的，他眼眶泛淚說，很多時候放在路邊的東西，明明像是別人不要的垃圾，就把東西撿走，卻經常因為這樣被告偷竊，無意真的偷人東西，也覺得很委曲，但如果什麼都不敢撿，生計就有問題。