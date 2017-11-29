11/29 今彩539頭獎開出1注！大福彩、大福獎摃龜

2017-11-29 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月29日）開獎的第106000095期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000285期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台北市信義區信義路六段17號的「多方福彩券行」開出。

第106000095期大福彩中獎號碼為：「02、10、15、18、22、24、39，特別號：03」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共71注獲得，每注可得4000元；肆獎共1326注獲得，每注可得400元；普獎共1萬364注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎5注獲得，每注可得10萬元。

第106000285期今彩539中獎號碼為「04、13、14、16、29」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共172注獲得，每注可得2萬元；參獎共6699注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1249注獲得，每注可獲得50元。

第106000285期39樂合彩中獎號碼為「04、13、14、16、29」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共291注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7905注中獎，每注可得1125元。

第106000285期3星彩中獎號碼為「203」，正彩共33注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000285期4星彩中獎號碼為「8228」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」