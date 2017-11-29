阿兵哥男友奪初夜被告性侵 逆轉證據獲判無罪

2017-11-29 20:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹黃姓阿兵哥被女友指控性侵、奪走初夜，原本在檢警偵訊時坦承，到新竹地院審理時卻大翻供，聲稱當初是自暴自棄才自白，事後法官調查兩人在發生關係後還一起吃飯逛街，完全沒有被害人的反應，判黃男無罪。

這名在湖口營區服的黃姓志願役士兵（23歲）遭21歲女友指控，去年8月間到女友租屋處，因情不自禁求歡遭女方拒絕，竟強壓其手腳性侵得逞；而黃男在檢警偵訊時，不否認性侵，因而被檢方起訴。

法院審理時，黃男卻翻供，否認性侵，強調是你情我願才發生性關係，地點是在女生租屋處，女友也同意黃男住在那裡。辯護人表示，被告雖自白對女友性侵，那是因為被告當時涉及多起刑案被檢警偵辦，因而自暴自棄，且曾發生車禍，記憶不清。而案發時兩人是情侶，被害人也供稱黃會在下班時直接從營區到她上班處等她，也會一起吃飯逛街。

辯護人表示，若是8月底遭被告性侵，就不可能有後續往來，且告訴人租屋處就是多間套房，若她有求救，鄰房不會無人來詢問或救援，且女子當初驗傷是針對傷害罪，並非是妨害性自主。

法官調查發現，女子陳述2次案發過程時，第1次兩人發生性關係時，雖生氣踢對方，也推對方，但仍被壓住得逞，之後她就去洗澡，他去抽「事後菸」。第2次時，女子陳述有說很累，就去洗澡準備睡覺，仍又被黃男硬脫衣褲得逞，事後黃男累就停止，兩個都睡覺。而女子也供稱，發生2次性關係，1次自願，1次被強迫。當時她是處女遭破處，下體很痛。

法官調查發現，發生首次性關係後，2人仍舊在告訴人租屋處同床共枕，一起吃飯、逛街，甚至事隔月餘的中秋節女子還到被告家烤肉3小時。法官認，兩人如交往中男女正常互動，與遭性侵的被害人的反應迥異。而被害女也供稱，當時被黃男賞一巴掌受傷，媽媽看不下去，才要她驗傷提告，目的只是要告傷害。法官認，被害女指述有違常情，認定其指控不可採，判處黃男無罪。