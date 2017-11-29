鄰宅起火差點燒了警局 女警機警應變即時撲滅

2017-11-29 19:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰警分局大里分駐所旁的民宅廚房，日前住戶煎魚時不慎起火，住戶一時心慌不知所措，所幸分駐所女警張怡貞剛好結束勤務下班時發現，因一旁就是分駐所的機車停車棚，外面還有4桶瓦斯，情況相當危急，趕緊衝回派出所尋求同仁協助，員警立刻拿著警局的滅火器滅火，順利撲滅火勢未釀成大禍，讓住戶感謝不已。

霧峰分局大里分駐所特考班女警張怡貞今年1月分發到大里所實務訓練，7月才正式擔任警勤區工作，本月26日下午4點結束勤務下班，走到分駐所旁的機車停車棚準備騎車時，忽然看到一旁經營餐飲業的民宅廚房冒煙起火，趕緊衝到前面通知住戶，住戶見情況危急一時不知所措。

女警張怡貞機警跑回警局值班台，告知值班巡佐薛明元通知消防隊，所長黃琪勇聽見後，立即和張怡貞還有警員陳敏欣，拿著所內的滅火器衝到現場，黃琪勇所長見火勢越來越猛烈，因廚房外的機車停車棚停了整排警用機車，還有4桶店家的瓦斯情況危急，研判等不及消防隊來處理，當機立斷先關掉瓦斯，並由同仁持滅火器噴灑，因發現的早順利撲滅火勢，未釀成大禍。

據了解，當時餐飲店的老闆娘正在廚房煎魚，因前面剛好有客人，離開廚房招呼客人，不慎造成廚房起火，因當時樓上還有家人，若沒有即時發現撲滅，火勢若蔓延後果將不堪設想，陳姓住戶相當感謝員警即時發現滅火，隔天特別煮了一鍋薑母鴨到派出所表達感謝。