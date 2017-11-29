暴力強取物流業黃金路線 黑幫成員GG了

警方查獲蔡志宗持有模型霰彈槍。（記者周敏鴻翻攝）

2017-11-29 18:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕從事貨運物流業的38歲蔡姓男子，自稱是「天道盟太陽會」新莊組長，涉嫌指揮4名手下，恐嚇其他物流貨運業者，交出經營權或黃金路線，不從便毆打、砸車，等於無本併購物流貨運業者，得手後路線便交由手下經營，不法獲利70%須上繳幫會，新北地檢署今依組織犯罪條例、傷害、恐嚇等罪嫌起訴蔡男等5嫌。

檢警調查，蔡男從事物流工作，承攬某家貨運業者的運輸路線，卻又想強搶其他貨車司機或物流士的工作機會，若有熱門的賺錢路線，更是想盡辦法要搶過來讓自己人接手。

去年底到今年初，蔡男找上4位貨運司機或物流士，要求對方加入，或是讓出他們的工作機會或路線，對方若不從，蔡男等人便會持棍棒毆打對方，並砸毀對方的貨車車燈、前擋或擋風玻璃，還亮槍恫嚇「沒看過槍喔！沒吃過子彈嗎？」等語，令不少貨運司機或物流士聞之色變。

新北檢開庭時，蔡男否認自己是黑社會，僅承認不滿該貨運業者，酒測速度太慢，影響出車速度，才會憤而砸車打人，但檢警監聽發現成員彼此以「太陽會成員」稱呼，並定期向獄中大哥報告組織現況，另有成員證稱他們確實是有組織幫派，檢方因此今將蔡男等5人起訴。