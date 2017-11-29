女兒搭友人車酒駕撞樹爆頭慘死 父母哀傷無法接受

嘉義縣梅山鄉簡姓男子，今凌晨近1點駕車載林姓女性友人返家，行經大林鎮中興路3段崎頂段，為了閃狗，車身失控擦撞路樹、護欄，坐副駕駛座的林女慘被樹幹削腦，腦漿四溢當場慘死。（記者曾迺強翻攝）

2017-11-29 18:48

〔記者曾迺強／嘉義報導〕又是酒駕釀禍！嘉義縣梅山鄉民簡姓男子，今天凌晨開車載林姓女性友人返家，行經大林鎮中興路3段崎頂段，在起霧路段為了閃狗，車身失控擦撞水泥護欄再撞擊路樹，坐副駕駛座的林女慘被樹幹削中腦部，腦漿四溢當場慘死；簡男受到輕傷，酒測值0.21，今天訊後被依公共危險及過失致死罪嫌移送法辦。

警方指出，簡男（24歲）與林姓死者（22歲）為朋友關係，簡男昨晚開車與一群朋友至嘉義市某KTV喝酒歡唱，返程行經陸軍崎頂新訓中心前，車輛失控朝右側擦撞路樹及水泥護欄，車身打滑數圈才停止，車子引擎室全毀，車門也受撞擊變形，新訓中心的衛哨士兵見狀立即報案。

縣消防局凌晨1點08分獲報馳援，消防人員發現林女雖繫上安全帶，且車內駕駛、副駕駛座2具安全氣囊均爆開，林女卻在車身撞擊路樹當下，頭部往窗外甩，被樹幹削中頭部，頭骨破碎成3塊掉在車外，慘死車內。

簡男渾身酒氣癱坐駕駛座上，胸部多處挫傷，自行走上救護車至大林慈濟醫院救治，今天出院至民雄警分局偵訊。

林女的父母接獲噩耗到現場，悲傷不已，在醫院不斷責怪簡男，「女兒好端端地出門，回來卻出車禍死亡」，大喊無法接受。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆