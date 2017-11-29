罵阿原肥皂負責人騙子 「可受公評」逆轉判無罪

2017-11-29 18:31

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子在網路罵阿原肥皂負責人江榮原是「騙子、老千」等語，江氣憤提告，簡易判決判處陳男拘役50日，他不服上訴；新北地院合議庭認為，陳男是針對阿原肥皂在沒領有工廠登記證的工廠生產商品，又貼不實標籤、另把橄欖渣油當原料等事評論，無情緒性謾罵，屬可受公評之事，改判無罪。

判決書指出，陳男從去年9月至10月間，在論壇上發表10多則文章，罵江榮原是「騙子、老千、吹牛」等，有篇文章還稱「如果橄欖渣＝橄欖，那麼如果有人說阿原是人渣，阿原應該很高興」等。

簡易判決原依公然侮辱罪判拘50日，陳男上訴，合議庭調查，阿原肥皂確曾因金山廠未領有工廠登記證，仍在該處製造肥皂及在成品上貼有合格工廠號，違反化粧品衛生管理條例，獲緩起訴，另，阿原肥皂曾被控詐欺，原因是其原料為橄欖渣油，非橄欖油，此案後來不起訴處分。

合議庭認為，縱使陳男使用「騙子、老千」用語尖酸刻薄，但他是針對工廠登記證、貼不實標籤等事評論，非直接對江男人格予以羞辱貶抑；至於「人渣」一文，觀察前後脈絡，是陳男對「橄欖油渣」一事進行評論，藉以反諷江男，不能僅以出現人渣一詞，就認為有侮辱之意。

合議庭認為，阿原肥皂是知名手工皂商，廠房是否合法及所用原料，與消費者權益相關，屬可受公評之事，而陳男依具體事實，發表個人主觀評論，無情緒性謾罵，判無罪，可上訴。