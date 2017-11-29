遭4惡煞尾隨砍倒 男按電梯對講機呼救撿回一命

2017-11-29 18:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市楊姓男子與25歲劉姓男子有過節，今年8月1日，楊男找來龔、張、蔡姓3名友人，尾隨劉男進入住家地下停車場，接著持西瓜刀、球棒圍毆劉男，造成他全身多處刀傷、手腳骨折，身上的5萬多元現金也被搶走，幸送醫搶救撿回一命，新北地檢署今天依涉犯殺人未遂等罪起訴楊、龔兩男；重傷害罪嫌起訴張男、蔡男。

8月1日凌晨12點左右，楊男夥同龔、蔡、張男等人，頭戴鴨舌帽、口罩，在劉男的三重住處外埋伏，後尾隨劉男至地下停車場，持刀、棍一陣亂砍亂打，劉男滿身是血爬到電梯旁按下對講機呼救，4人才連忙逃逸，事後4人自知難逃法網，主動出面投案。

警方調查，今年年初時，楊男與劉男的父親有過嫌隙，事後楊男受友人委託，帶人到劉男父親開設的車行砸店，劉男得知後大為光火，多次透過共同朋友或臉書放話：「我要給你好看！」讓楊男心生不滿，將此事告知龔男。

事發後，劉母出面向媒體泣訴：「兇嫌實在太狠毒了」，砍得刀刀見骨，擔心兒子以後不良於行，懷疑兇嫌埋伏報復，與之前兒子在桃園與黑幫發生的糾紛有關，「兒子想要逃離他們，都逃到台北了，不知道為何他們還不放過兒子」。

開庭時，楊男供稱因與劉男有口角糾紛，不爽才會邀3名友人去砍他，新北地檢署依據現場監視器畫面，認定楊、龔男有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌將兩人起訴；重傷害罪嫌起訴張、蔡男。