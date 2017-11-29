誤判X光片延誤治療 中心診所、醫師賠198萬

2017-11-29 17:58

〔記者楊國文／台北報導〕在美國執業的顧姓建築師10年前到北市中心診所做健康檢查，放射科李姓醫師將胸部不正常有陰影的X光片誤判為「正常」，顧男2年後在另家醫院檢查，確診罹患惡性胸腺瘤，指控中心診所誤判延誤其治療，導致病情擴大須做化療提告求償。高等法院更一審認定，顧男生存機率因誤診減為83%，今判中心診所及李醫師須連帶賠償198萬餘元。

判決指出，就顧男X光片的判讀部份，馬偕醫院鑑定指出，顧男在中心診所拍的X光片顯示主動脈弓及主動脈肺動脈窗附近，有疑似異常陰影，可能是肺癌、淋巴瘤、胸腺腫瘤、畸胎瘤等，其心臟附近血管所造成陰影的可能性不高，無法排除是「胸腺瘤初發病灶所造成的陰影」，李姓醫師有誤判情形，不符當時的臨床醫療水準。

更審合議庭綜合認定，中心診所將顧男胸部不正常有陰影的X光片誤判為「正常」，有醫療過失，導致顧男未能及早就醫，延誤治療先機，存活機率因而降低，顧男有權請求中心診所、李姓醫師負起損害賠償責任。

合議庭認為，顧男在美國擔任建築師，被誤診時43歲，2009年罹病後進行惡性胸線瘤治療，使他勞動力減低，年收入減少約55萬元，其生存機率因誤診減為83%，生存機率減少17%，以勞基法第54條規定可自請退休年齡60歲計算，受勞動能力損害是118萬元，加上應賠償精神慰撫金80萬元，今判中心診所及李醫師須連帶賠償198萬餘元。可上訴。