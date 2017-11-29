立委助理耍特權案越演越烈 楊麗環告王浩宇

2017-11-29 17:42

［記者謝武雄／桃園報導］立委助理在高鐵桃園站耍特權案越演越激烈；前立委楊麗環今天下午在律師陪同下到桃園地檢署按鈴控告綠黨市議員王浩宇，雖然王浩宇到場致歉，兩人也禮貌性握手，但楊麗環仍不願撤告，並強調，這是標準的網路霸凌，雖然事後道歉，但傷害已經造成，她接受對方道歉，但還是會走完法律流程。

楊麗環完成提告程序步出地檢署大門後，王浩宇則是上前握手致意，並當場公開道歉，希望楊麗環能撤銷告訴，楊麗環則語重心長的表示，市議員的影響力很大，網路隨意PO文，是網路霸凌，希望王浩宇能記取這次事件教訓，她雖然接受道歉，但不會撤告，場面也有些尷尬。

王浩宇現場也出示爆料者資料，強調當時的確有很多人聽到這位滿身酒氣的中年男子自稱是「楊麗環立委的助理」，他向很多人求證確有其事，絕非無的放矢，之後與楊麗環通上電話，確認楊麗環並無此助理，發現錯誤後就立即將文章刪除並向楊麗環公開道歉。

王浩宇說，他只能求證相關目擊者，無權確認這位男子身分，這件事並非虛構，希望後續能持續釐清該男子身分，避免造成民眾的誤會。

對於王浩宇的說法，楊麗環無法苟同，她說，自己也不是無名小卒，王浩宇可以很容易查到她的電話，只要打一通電話就可以查證，應該沒有這麼難，由於網路霸凌事件嚴重，她堅持要走完法律流程。

該起耍特權案，是年約5、60歲的孫姓男子，昨天上午在高鐵桃園站準備搭車南下，但他進閘門時被站務人員發現滿身酒氣，沒拿票就要硬闖，經站務人員制止，還自稱是楊麗環的助理對站務人員咆哮，該消息經外界曝光後，楊麗環辦公室第一時間查證孫姓男子從未擔任過她的助理，也發出聲明，但王浩宇仍在臉書PO文，直指楊麗環助理耍特權，事後雖發出道歉聲明，楊麗環認為傷害已經造成，堅決提告。

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