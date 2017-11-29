遭富商大房控侵占骨董 二房掰：亡夫托夢處理

2017-11-29 17:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕吳姓骨董商娶了二房，他過世後，大房控告二房洪姓婦人侵占遺物骨董，還涉冒名「黃月娥」寄信到丈夫生前常去的咖啡店，自稱受託、搬走骨董，又佯稱吳男兩度托夢指引她去咖啡店拿信，被邱姓大房提告偽造文書，一審判洪婦6月徒刑，可易科罰金，經上訴高雄高分院今駁回、維持原判。

判決指出，吳姓骨董商與原配（大房）邱婦育有3名子女，另跟二房洪婦生下2名子女。99年底吳男過世後，大房與二房為繼承問題鬧上法院，大房子女發現放在父親與二房同居處的骨董不見，告洪婦涉嫌侵占，二房也反擊，向法院提起確認繼承權存在等訴訟。

洪婦出示一封署名「黃月娥」所寄的信件，聲稱夢見丈夫托夢，指引她去高雄某家咖啡店取這封信，醒來後循線在咖啡店拿到這封信，信中黃女寫道丈夫曾給她鑰匙，委託處理這批骨董，現已處理完成，日後再當面與吳男結算價款，因她將遷居日本，想歸還鑰匙卻聯繫不上吳男，將鑰匙寄到吳男常去的咖啡店，請店家轉交。

大房子女不相信這種說法，告她偽造文書，一審洪婦否認偽造信件，堅稱是先夫托夢要她去咖啡店，也真的拿到信件，法官不採信，依偽造文書罪判刑6月，易科罰金18萬元。

二審法官認為，「黃月娥」信上記載寄件人電話、地址都查無此人，當年被咖啡店退回郵局公告招領後，由不明人士領走，咖啡店店員也證稱，信被退回郵局，並未交由洪婦保管，而經查，吳家所有人都不認識「黃月娥」，吳男生前也沒瞞家人處理掉大批骨董的必要，認為應是洪婦自行偽造，故駁回上訴，維持一審判決。