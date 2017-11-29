前軍情局長沈世籍圖利案 北院裁定因病停審

2017-11-29 17:21

〔記者張文川／台北報導〕前軍事情報局長沈世籍中將，涉嫌在局長任內將正聲廣播電台捐贈給漢儒基金會，涉圖利漢儒，造成國庫損失每年3000多萬元現金股利，台北地檢署3年前依圖利罪嫌起訴沈世籍，北院審理中，因沈世籍頭部受傷而罹患失語症，沈的女兒向台北地院聲請停止審判，合議庭日前裁准停審。

2005年黨政軍退出媒體，沈世籍為了繼續掌控正聲，將正聲股權以捐助方式成立漢儒基金會，將正聲的2004、05年現金股利6384萬餘元當作漢儒的開辦經費，還安插軍情局退役軍官擔任漢儒幹部，2007年再將正聲的75％股權移轉給漢儒，涉圖利漢儒，使國庫損失6384萬元，以及往後每年3000多萬元的股利。

沈的女兒聲請指出，現年66歲的沈世籍，2012年曾因跌倒頭部外傷，導致顱內與硬腦膜下出血，3度動刀開顱減壓、腦室引流手術，腦功能受損，術後患失語症，無法了解詞言內容，無法與人溝通與詢答，請求停審。

合議庭函詢台北榮總病況，並請台大醫院鑑定，結論是沈世籍說話斷斷續續，有時答非所問，用詞較難理解，容易答錯開放式問題，容易混淆發音、意義類似的字詞，想字語須花數秒時間，文法順序稍有錯誤。

合議庭參酌準備程序庭時，沈世籍確實會重複唸問句，能否理解、回答法庭上的複雜詞句已有疑慮，雖尚未喪失溝通能力，但與人溝通的基本語言與理解能力顯屬困難，法院也不能限制、禁止詰問者使用「開放式問句」或「問句中有答案」的題型，因此裁定停審。