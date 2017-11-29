兄在中國設機房 弟在台灣管車手 專騙台灣人

2017-11-29 17:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕以黃氏兄弟為首的詐騙集團，利用「假檢警」詐騙老梗，針對台灣人進行詐騙，兄弟倆分工合作，由哥哥在中國負責機房，弟弟則在台灣負責車手，1年來至少騙得1200萬元，警方陸續在台中、桃園逮捕包括黃嫌在內的35名車手，起獲48萬元現金，目前哥哥還滯留中國未歸，檢警已發布通緝。

警方調查，黃氏兄弟感情很好，48歲哥哥黃凱世在中國福建漳、泉一帶經營詐騙機房，怕中國口音騙不了台灣民眾，特別跨海找台灣人擔任機房話務，詐騙得逞後，由弟弟43歲黃凱濱在台找車手，偽裝檢察官取款。

警方說，黃氏兄弟有黑幫背景，找來的車手及話務，大多曾經混過黑幫，怕車手取鉅款時黑吃黑，還以黑道方式管理，動輒以棍棒伺候，讓取款車手不敢動歪腦筋。

警方為追出背後首謀，長期布線監控，但偵辦期間為防止民眾遭受詐騙，造成重大財產損失，都會設法攔阻詐騙，曾於台北市文山區及新北市永和區、蘆洲區、鶯歌區等地，當場緝獲7名取款車手，及時攔阻6名被害人受騙，攔阻金額高達新台幣1104萬元。

警方陸續於4月17日、6月9日、8月16日查緝台中、桃園等地區之3組車手集團到案，昨日再將幕後負責操控洗錢的黃凱濱、張宗豪及相關成員查緝到案，共緝獲20名成年人及15名少年車手，查扣犯罪聯絡用行動電話、帳冊及贓款現金48萬餘元。

其中桃園一名車手頭28歲汪佑安領到獎金後，找了桃園一間汽車旅館開笑氣趴慶祝，警方前往查緝時，汪嫌竟不顧生命危險，拉著女友一同從4樓跳下，汪嫌幸僅脊椎挫傷，無生命危險，最終仍狼狽落網。

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