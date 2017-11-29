臉書撂話殺小英 山寨版「李敖」判無罪

2017-11-29 17:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕清大資工系畢業的男子李敖（本姓郭）因失業多年，竟遷怒國家元首，在臉書撂話「殺死小英和小扁，應該也只是無期徒刑吧？」全案雖經新竹地檢署依刑法妨害秩序罪嫌提起公訴，但新竹地院認為他並無煽惑他人犯罪的具體事證，判決無罪。

檢警調查，男子李敖因對現行政治現況有所不滿，7月19日凌晨在臉書網頁以「李敖《山寨版》」之名，張貼「刺殺台灣的撒旦不就革命！」、「如決心要自殺，至少拉個墊背的，拉誰？當然是目前全臺灣最大的惡魔英皇集團首腦」、「綠色的不是堅持廢死嗎？當殺了英女皇看還會不會繼續堅持？多少殘暴的殺人犯，殺了三五個依然不判死，或出獄後再犯、又殺死人，一樣不判死！所以殺死小英和小扁，應該也只是無期徒刑吧？結論是：這是一樁穩賺不賠的生意！」等文字，以此方式煽動其他不特定多數人犯殺人罪，經新竹市警方執行網路巡邏時發現，循線查獲。

李男辯稱，他所說的屬於言論自由，只是要表達反對廢死的想法，並無犯罪之意。然而檢方認為李男所為，係犯刑法公然煽惑他人犯罪的妨害秩序罪嫌，全案提起公訴。

然而新竹地院法官審理認為，李男的言論都是以「我」，而非「我們」，絲毫未見他邀集不特定人跟他一起為之，且元首維安規格無隙可趁，「被告單憑一己之力，豈能如願？」因此其刺殺總統言論，無疑是反對廢死議題的情緒性言論，最後判決無罪。