落實司改決心 「檢察官輪調方案」問卷調查開跑

一二審檢察官輪調五大改革方案問卷調查。（記者謝君臨翻攝網路）

2017-11-29 17:18

〔記者謝君臨／台北報導〕為回應法務部落實司法改革決心，由基層檢察官組成的「劍青檢改」今正式成立「推動及監督司改工作小組」，並針對目前浮出檯面的五種「一二審檢察官輪調改革方案」啟動問卷調查，投票截止日至12月25日，屆時將公布結果並提供法務部研議，劍青檢改也呼籲更多檢察官投入，為促進檢察獨立及提升檢察官辦案品質而努力。

以下為新聞稿全文：

啟動「全國檢察官一二審輪調方案問卷調查」暨宣布成立「劍青檢改推動及監督司改工作小組」

劍青檢改今日宣布正式成立「推動及監督司改工作小組」，以回應法務部落實司法改革國是會議決議之政策宣示，且配合法務部於106年11月舉辦檢察人事改革巡迴座談會，允諾加強聽取各界對一二審輪調歷練制度改革方案之意見，自今日起，開始推動「全國檢察官一二審輪調歷練制度方案問卷調查」，呼籲全國檢察官積極踴躍投票，投票截止日為12月25日，屆時將公布問卷結果並提供法務部研議。檢察官投票網站連結 https://goo.gl/M3uHEk。

劍青檢改就問卷調查秉持公正客觀之立場，希望透過開放的問題蒐羅正反意見。主張維持現狀者亦可投票表達反對改革方案的立場，且仍可繼續在五大改革方案中選擇投票。未來公告問卷結果時，劍青檢改將同時公告「贊成改革者」與「維持現狀者」各自對於五大方案之偏好順序，盡可能完整蒐羅民意。

劍青檢改自106年6月10日劍潭青年活動中心聚集180位檢察官倡議改革後，一直積極參與檢察改革活動。「劍青檢改推動及監督司改工作小組」自即日起，將積極參與推動及監督司改工作，目前成員均為各地現職檢察官，包括：1、規劃組：江文君（台北）、林達（台北）、陳宗元（台北）；2、文宣組：鄭子薇（橋頭）、吳忻穎（新北）、王晴怡（桃園）；3、動員組：洪佳業（台中）、施家榮（雲林）、羅國榮（花蓮）、姜長志（新北）。劍青檢改呼籲更多檢察官投入，為促進檢察獨立及提升檢察官辦案品質而努力。