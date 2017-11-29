李婉鈺否認喝酒還控警先動手 大安分局回應狠打臉

2017-11-29 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕日前才因酒後亂入民眾烤肉聚會惹議的新北市議員李婉鈺，今凌晨又傳出涉嫌酒後襲警，被警方依妨害公務現行犯逮捕，今下午李婉鈺卻召開記者會聲稱自己沒喝酒，還指稱是警察先動手才打人。對此，大安分局則於下午5點10分對外說明，強調一切依法行政，且李被逮捕後也不只一次坦承有喝威士忌。

警：李婉鈺掌摑住戶 坦承喝威士忌

據警方指出，今凌晨1時許接獲報案，指有妨害安寧案件，前往位於忠孝東路三段的正義國宅後，發現到該處找友人的李婉鈺疑似按錯門鈴，並與住戶發生口角、爭執，甚至爆發肢體衝突，警員上前勸導，不料李酒後失控，雙手對著警方揮舞，其中一名王姓員警遭李打中臉部，最終李被依妨害公務罪逮捕，並移送台北地檢署複訊；檢察官庭訊後諭令李5萬元交保候傳。

不過李婉鈺今下午召開記者會時則強調，自己完全沒有喝酒，並指控警方態度不好，是警察先動手才打人。大安分局於傍晚則表示，警員獲報到場時，李婉鈺與住戶有口角，之後李更上前掌摑住戶，警員上前勸導時，也態度良好並無輕佻舉動，並未先動手，反而是李女酒後失控，現場員警反遭毆打，強調警方一切依法行政。

對於李婉鈺聲稱並無喝酒，警方則表示包含現場同仁、正副所長都聞到李女身上有濃厚酒味，甚至在早上移送地檢署時都還能聞到，且李在被逮捕後也不只一次坦承有喝威士忌。

對於未進行酒測，大安分局則強調，因為李婉鈺妨礙公務，在法律上並無須酒測。至於李婉鈺指控的傷勢，警方則表示是現場員警將李依現行犯逮捕時，進行壓制及上手銬所致。

事實上，這並非李婉鈺首次酒後鬧上新聞版面。上月初，李在深夜應酬結束後，喝茫的李婉鈺也曾亂入在路邊烤肉的民眾聚會，過程中甚至罵髒話及拉扯民眾，最後警方到場勸說她才離去，脫序行徑讓外界傻眼。