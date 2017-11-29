重金屬樂團主唱遭酒駕撞飛重傷 女友當場死亡

2017-11-29 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市士林於今日凌晨發生一起酒駕死亡車禍，一台雙載機車遭撞飛，造成一死一傷。格外引人關注的，是重傷的林姓騎士為台灣重金屬樂團「Beyond Cure」主唱，死亡的則是她的蔡姓女友。

根據《聯合報》報導，與蔡女在士林合開服飾店的好友受訪時表示，當晚她們三人在打烊後一起吃消夜，結束後林、蔡騎乘機車離開，不到一分鐘就發生車禍，聲音大到她趕緊開車轉回現場，還看到目擊者緊追肇事車輛，肇事者一度還說謊，想找朋友頂罪。

她提到，林男目前傷勢還很嚴重，因血壓不穩無法開刀，至於外界有傳出兩人已論及婚嫁，她澄清並無聽聞此事。好友事後也在臉書悼念蔡女，同時譴責酒駕惡行。

林男為重金屬搖滾樂團「Beyond Cure」的主唱，於2006年成立，綽號「蝙蝠」，擅長死腔、黑腔唱法，也曾在外教學，擔任音樂老師。樂團臉書發文指出，蝙蝠經數小時搶救後已脫離險境，目前已轉入加護病房觀察並等待手術。

士林警方調查，23歲的許嫌今天凌晨酒後，駕著銀色轎車由西向東經過北市中正路，卻在行經文林路口時，未依規定停等紅綠燈，涉嫌闖紅燈，當場撞上前方停在路口的一部機車，車上共乘的一對男女經強烈撞擊，當場彈飛10餘公尺，28歲林姓機車騎士送醫昏迷，後座的23歲蔡姓女友送醫後不治。

許男肇事後，竟然猛踩油門加速逃離現場，經警民合力在下個路口將他逮回，經酒測發現高達0.71MG/L，警訊後將依過失致死罪嫌移送法辦。