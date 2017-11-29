按張碩文住家門鈴影響住戶安寧 李婉鈺致歉

2017-11-29 17:37

首次上稿 16:41

更新時間 17:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員李婉鈺今天凌晨因打警察被依妨害公務罪現行犯移送後，檢方以5萬元交保，李婉鈺下午召開記者會回應，她強調自己沒有喝酒，對凌晨影響住戶安寧、影響警方執行公務表示歉意，但她認為遭受員警用手腳攻擊，她已驗傷將提出告訴。

下午在李婉鈺服務處擠滿關心的媒體，聽取李婉鈺對事件回應，李婉鈺一夜沒睡，顯得神情憔悴，但是回應問題仍算條理分明。

李婉鈺致歉後，出示手部及腿部的瘀青，她指控凌晨前來處理糾紛的2位台北市員警，其中個子較矮的一位，口中嚼口香糖，且態度不佳，在試圖隔開她與另一住戶的拉扯時，手部有揮擊到她很痛，因此她與該名員警生糾紛，該名員警在拉扯時，她還被員警用腳踹傷腿部。

對於警方指她試圖扯掉員警的密錄器，李婉鈺說，她被矮個子員警打踹的畫面，都有被高個子員警的密錄器錄到，所以高個子員警去調密錄器鏡頭時，她去阻止高個子調整，「並非要扯掉對方的密錄器。」

李婉鈺今天凌晨到北市正義國宅找張碩文，李鋺鈺解釋，她與張碩文是從小一起長大的好朋友，她從中秋節至今，心情一直不太好，還去看過醫生，昨晚10點多去找張碩文想要聊天，對於自己為何那麼晚還到張碩文家，李婉鈺回應，她下班後私領域的事，不方便向外界說明。

李婉鈺說，她再向受打擾的社區民眾致歉，對執勤員警的過度激動反應也表示抱歉，但是她看不過去員警態度很囂張，有如穿制服的流氓，她才氣不過與對方起衝突，她相信司法會還原真相，她希望大家把她的私生活與問政服務分開來看，她會用問政表現向選民證明她的認真與努力。