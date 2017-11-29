未退押金被中市府稽查 租車業者允盡速處理

2017-11-29 16:17

〔記者張菁雅／台中報導〕日前有港澳旅客向便捷小客車租賃公司租車，業者卻遲不退還押金。台中市政府消保官因此會同台中區監理所前往查核，業者承諾在期限內盡速退款，消保官也要求在消費爭議未妥善處理前，業者不得再收取押金。

便捷公司出租車輛給國內客人不收押金，海外旅客則須收取押金1萬5千元，車輛歸還後2個月內，若無違規罰鍰情形則退還款項，但日前卻發生業者遲不退還押金一事。

市府消保官與台中區監理所前往查核後，業者坦承中部、南部及花蓮合計有24筆款項未退款。業者指稱因內部股東異動，導致延誤退費時程，加上工作人員疏失，部分退費誤將匯款匯費扣除，使得出現不足額退費情形，業者已承諾最遲1個月內完成押金退還作業，並於10日內補上未足額退費。

消保官當場也要求便捷租車在爭議案件未妥善處理前，不得再向海外消費者收取押金，以免增加日後爭議發生的風險。

主任消保官康馨壬提醒消費者，若使用信用卡支付押金，請備妥業者承諾付款事證，儘速向發卡銀行申請爭議款，以確保自己權益。

另外，康馨壬指出，這次稽查也發現業者與消費者簽訂的定型化契約中，將同一聯盟的其他車行名稱全部列入，卻未具體勾選實際簽約對象，不利消費者瞭解簽約相對人名稱，已要求業者立即改善。