高雄米店夫妻相約尋短 警查有無遭重利或暴力討債

高雄米店老闆自焚、妻跳樓身亡，警今查有無遭重利或暴力討債。（記者方志賢翻攝）

2017-11-29 16:07

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄經營米店的莊姓夫妻，疑因積欠2000萬元債務想不開，莊男昨凌晨以火燒車自焚輕生，莊妻隨後跳樓身亡，莊男搶救後，今傷重不治，為查明夫妻相約尋短，有無遭高利放貸或暴力討債，警方今訪查家屬及米店員工，以釐清案情。

55歲莊男與53歲妻子在高雄知名年貨大街三鳳中街經營米店，疑似買賣南北乾貨失利，積欠銀行房貸、債務達2000萬元，昨凌晨莊男先縱火自焚，全身3度灼傷，莊妻隨後也跳樓身亡，莊男經搶救仍在今晨傷重不治。

警方昨在房間找到莊妻遺書，提到與徐姓前員工有債務糾紛，指看不懂是自己買賣乾貨虧損，還是徐騙他們錢，且遭對方領走300多萬元，並抱怨對方把事情搞複雜。

警方昨通知徐到案說明，他表示4年前離職後到鳳山開米店，因有生意往來，得知莊男經營狀況不佳，莊男先後以支票、現金向他借貸超過千萬元，陸續還300萬，還欠800多萬。

徐男也告訴警方，莊姓夫妻買賣南北乾貨失利，賠了上千萬元，為了償還債務，還拿自立一街住處及漢口街米店的2間房子透過徐向民間借貸。

警方今再度查訪莊家女兒莊女，她表示2004年父母買賣南北乾貨失利慘賠了上千萬元，警方也詢問莊家在漢口街米店員工，員工告訴警方，曾聽老闆說米店每個月都虧損。

警方研判莊家夫妻買賣乾貨失利，米店又經營不善，加上2間房貸，債務像滾雪球一樣，越滾越大，初步了解是單純債務，但仍需訪查其他債權人查明、確認。

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